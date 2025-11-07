Sălăjean drogat, acuzat că a vrut să-și omoare iubita însărcinată

Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj a anunțat că procurorii îl anchetează pe un bărbat din comuna Agrij cu privire la săvârşirea infracţiunii de tentativă la omor calificat asupra unui membru de familie. Potrivit procurorilor, în data de 3 noiembrie, pe fondul consumului de droguri și a neînțelegerilor în familie, în timp ce se afla în casa în care locuia împreună cu familia, inculpatul i-a aplicat mai multe lovituri cu cuțitul concubinei sale, însărcinată în 37 de săptămâni, cauzându-i leziuni ce au pus în pericol atât viața persoanei vătămate cât şi a fătului. A doua zi, procurorii au dispus punerea în mişcare a acțiunii penale şi reţinerea inculpatului pentru 24 de ore. În aceeași zi, inculpatul a fost prezentat judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Sălaj cu propunere de luare a măsurii arestării preventive pe o durată de 30 de zile. Cercetările continuă în vederea lămuririi tuturor împrejurărilor cauzei şi stabilirii răspunderii penale. Desigur, punerea în mişcare a acţiunii penale şi sesizarea instanței este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate în nicio situaţie să înfrângă principiul prezumției de nevinovăţie.

Share Whatsapp Email