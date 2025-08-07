Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Distribuţie Energie Electrică România S.A.
anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:
“Extindere reţele electrice de distribuţie în localitatea Crişeni, zona Polgarii,
propus a fi amplasat în, comuna Crişeni, satul Crişeni, str. Drum Vicinal Polgarii, județul Sălaj.
Informațiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul ANMAP – DJM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 09.00 – 14.00, vineri între orele 09.00 – 13.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://djmsj.anmap.gov.ro
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul ANMAP-DJM Sălaj.