Primăria Zalău reduce impozitele pentru unele categorii de persoane

Ca urmare a noilor modificări legislative aduse prin Ordonanța de urgență nr. 9 din 27 februarie 2026, se acordă reducere de la plata impozitului pentru următoarele categorii:

– Persoanele cu handicap grav beneficiază de 50% reducere pentru impozitul pe clădire, terenul aferent clădirii de domiciliu și pentru mijloacele de transport cu capacitate cilindrică mai mică de 2.000 cmc (pentru un singur mijloc de transport).

– Persoanele cu handicap accentuat beneficiază de 25% reducere pentru impozitul pe clădire, terenul aferent clădirii de domiciliu și pentru mijloacele de transport cu capacitate cilindrică mai mică de 2.000 cmc (pentru un singur mijloc de transport).

– Proprietarii clădirilor cu o vechime cuprinsă între 50 de ani și 100 de ani inclusiv beneficiază de 15% reducere a impozitului pe clădire.

– Proprietarii clădirilor cu o vechime de peste 100 de ani beneficiază de 25% reducere a impozitului pe clădire.

Personalul din cadrul Serviciului de Taxe și Impozite al Primăriei Municipiului Zalău operează aceste modificări în sistem, în baza informațiilor deținute, iar în perioada următoare vor proceda la modificarea din oficiu a impozitelor și taxelor datorate de către persoanele menționate.

Persoanele care se încadrează în situațiile de mai sus și au efectuat plata impozitelor până la această dată, vor putea solicita ca sumele achitate în plus să fie compensate cu alte obligații fiscale restante sau obligații fiscale cu termene de plată viitoare. De asemenea, în cazul în care nu figurează cu obligații restante și nu doresc compensarea cu obligații viitoare, contribuabilii pot solicita restituirea acestor sume, în baza unei cereri depuse la Primăria Municipiului Zalău, Centrul de Relații cu Publicul sau online, la adresa de e-mail primaria@zalausj.ro. M. S.