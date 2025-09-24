Parlamentul a adoptat legea care obligă spitalele să instaleze butoane de panică şi camere video în ATI şi UPU

Parlamentul a adoptat miercuri proiectul USR care prevede obligativitatea instalării butoanelor de panică la paturile pacienţilor din toate spitalele publice şi private, potrivit News.ro. Legea urmează să fie trimisă spre promulgare la Preşedinţie.

Măsura vine după cazuri precum cel al Alexandrei, tânăra însărcinată care a murit în august 2023 la Maternitatea Botoşani. În plus, toate unităţile sanitare care au secţii ATI şi UPU vor fi obligate să monteze sisteme de supraveghere video, cu respectarea legislaţiei privind protecţia datelor. Înregistrările vor fi păstrate între 3 şi 60 de zile şi vor putea fi accesate doar de personal autorizat.

Deputatul USR Emanuel Ungureanu a declarat că astfel de sisteme ar permite o intervenţie mai rapidă în cazurile critice şi ar asigura un control mai riguros al calităţii actului medical.

