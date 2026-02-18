2 martie, termen limită pentru depunerea formularului 205

AJFP Sălaj reamintește contribuabililor că termenul limită de depunere a formularului 205 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit”, pentru anul 2025, este 2 martie 2026 , având în vedere că zilele de 28 februarie și 1 martie sunt zile nelucrătoare.

Formularul 205 se completează şi se depune la organul fiscal central competent de către:

plătitorii de venituri/intermediarii definiţi potrivit legislaţiei în materie, societăţile de administrare a investiţiilor, societăţile de investiţii autoadministrate, administratorii de fonduri de investiţii alternative, rezidenţi fiscali români sau nerezidenţi care au în România un sediu permanent, care are calitatea de intermediar, şi care au obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului pe veniturile cu regim de reţinere la sursă a impozitului, potrivit titlului IV din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare .

Tipurile de venituri care fac obiectul declarării sunt:

a) venituri din dividende;

b) venituri din dobânzi;

c) venituri sub forma câştigurilor din transferul titlurilor de valoare şi instrumente financiare derivate deţinute o perioadă mai mare de 365 de zile inclusiv;

d) venituri sub forma câştigurilor din transferul titlurilor de valoare şi instrumente financiare derivate deţinute o perioadă mai mică de 365 de zile;

e) venituri din lichidarea unei persoane juridice;

f) venituri din premii;

g) venituri din jocuri de noroc;

h) venituri provenite din încasarea bacşişului de către salariaţi;

i) venituri din alte surse, altele decât veniturile provenite din încasarea bacşişului de către salariaţi şi cele prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. k^1) din Codul fiscal;

j) venituri din activităţi independente prevăzute la art. 68^2 din Codul fiscal şi venituri din alte surse prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. k^1) din Codul fiscal;

k) venituri din cedarea folosinţei bunurilor, altele decât cele din arendarea bunurilor agricole şi din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, plătite de persoane juridice sau alte entităţi care au obligaţia de a conduce evidenţă contabilă.

Declaraţia se depune şi pentru declararea:

– câştigurilor/pierderilor din transferul aurului de investiţii, potrivit dispoziţiilor art. 96^1 alin. (2) din Codul fiscal;

– veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor plătite exclusiv în natură, precum şi în cazul sumelor reprezentând garanţie utilizată pentru plata chiriei stabilită prin contract, potrivit dispoziţiilor art. 84^1 alin. (9) din Codul fiscal.

Modalitatea de depunere a declarației:

Declaraţia se completează cu ajutorul programului de asistenţă şi se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Programul de asistenţă este pus la dispoziţia contribuabililor gratuit de unităţile fiscale subordonate sau poate fi descărcat de pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro.

Informaţii suplimentare se pot obţine:

– prin intermediul Serviciului Spaţiu Privat Virtual – Formular de contact, secţiunea Asistenţă şi îndrumare de specialitate în domeniul fiscal;

– telefonic, apelând Call Center-ul ANAF la numărul – 031.403.91.60;

– la structurile de asistenţă şi oferire servicii contribuabili din cadrul organelor fiscale teritoriale”.

Baza legală:

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 179/2022 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 205 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit” şi 207 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă/impozitul suportat de plătitorul de venit/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi”, cu modificările și completările ulterioare.

