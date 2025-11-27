Zalăul celebrează Ziua României cu activități și ateliere organizate de Muzeul Județean de Istorie și Artă

Un eveniment dedicat comunității va fi organizat cu ocazia Zilei Naționale a României de Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, iar instituția promite o mulțime de activități interactive, culoare și emoție, pentru ca fiecare vizitator să trăiască spiritul zilei de 1 Decembrie.

De toate acestea, sălăjenii se pot bucura luni, 1 Decembrie, începând cu ora 12, pe platoul din centrul Zalăului.

„De Ziua Națională, vă invităm să fim împreună, să celebrăm ceea ce ne unește și să aducem mai aproape tradițiile, istoria și bucuria acestei zile atât de importante pentru noi toți”, transmit reprezentanții muzeului zălăuan.

Ateliere și activități pentru toți cei prezenți

În acest an, muzeul propune o varietate de ateliere creative, potrivite pentru toate vârstele:

„Traista călătoare” – realizare de trăistuțe din materiale textile, legate cu șnur tricolor,

„Tricolor de frigider” – fluturi 3D magnetici, creați de participanți,

„Noi suntem români!” – confecționare de stegulețe și cocarde tricolore,

„Dulciuri ca de sărbătoare” – atelier gastronomic cu gusturi de tradiție,

„Am fost și eu la Ziua Națională!” – atelier de fotografie și realizare de rame tricolore,

„Amintiri tricolore” – atelier creativ cu tematică națională.

Reprezentanții muzeului precizează că activitățile sunt numeroase, iar printre cele de care participanții se vor putea bucura se numără puzzle-uri tematice, pictură tricoloră pe față, String Art pe harta României, dar și un Photo-Corner pentru amintiri de sărbătoare.

Pe parcursul evenimentului va avea loc o tombolă dedicată participanților și pot fi declarați câștigători doar cei prezenți în momentul extragerii, potrivit instituției.

Porțile muzeului, deschise de Ziua României

Cu ocazia Zilei de 1 Decembrie, muzeul își așteaptă vizitatorii între orele 9 – 17, cu intrare gratuită. Acesta este un prilej important pentru a descoperi patrimoniul local și pentru a înțelege mai bine istoria și identitatea noastră culturală.

„Vă așteptăm să sărbătorim împreună România, cu activități pentru suflet, pentru familie și pentru comunitate”, transmite Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău.