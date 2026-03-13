# Mare supărare în rândul unui senator de la noi. Spunea că presa e pornită pe dezinformare. Păi cum vine asta? Să nu uite că a fost contactat telefonic în decembrie pentru un punct de vedere, dar numai apel și discuții nu au mai fost, privind judecata. Tot ce a relatat presa locală provine din informații oficiale. Cât despre subiectul cu CV-ul și alte detalii, nu ține de nimeni altcineva inserarea unor astfel de erori într-un document de o asemenea anvergură. În ceea ce privește capitolul ordinelor primite pentru redactarea știrilor, mai lipsește celebrul Soroș, că tot e pomenit mereu de naționaliști că ar contribui din umbră la răspândirea progresismului în România sau că „oculta mondială” ne trimite bani să scriem despre politicienii care nu îi convin. Pe bune? Să nu uităm că tare greu am dat de unii demnitari sălăjeni… Până atunci, ceva proiecte? Că Sălajul așteaptă!

* A se considera pamflet.

Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!

Zvonăraşul de serviciu