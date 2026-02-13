Unde mergem?

Vineri 13.2.2026

• Conferință Vasile Dîncu: „Reziliență digitală. Cum supraviețuim în mediul digital”, Sala „Porolissum” a Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj – ora 12

• Film – Micuța Amélie, Cinematograful Scala – ora 15.30

• Film – Încă una și mă însor, Cinematograful Scala – ora 16

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 16.30

• Film – Bernard: Misiune pe Marte, Cinematograful Scala – ora 17.10

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 17.30

• Film – Autostrada crimei, Cinematograful Scala – ora 18.40

• Film – Valoare sentimentală, Cinematograful Scala – ora 19.05

• Concert: Labo Miruna şi Alex Silaghi, Diesel Music&Sports Pub Zalău – ora 20

Sâmbătă 14.2.2026

• SlanăFest: cele mai bune specialități din slănină și mezeluri pregătite de producători locali, Şamşud, aleea Beciurilor – ora 10

• Film – Hamnet, Cinematograful Scala – ora 14

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 14.30

• Film – Charlie, câinele minune, Cinematograful Scala – ora 15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 15.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 16.30

• Film – Cravata galbenă, Cinematograful Scala – ora 16.40

• Handbal feminin, HC Zalău – SCM Râmnicu Vâlcea, Sala Sporturilor „Gheorghe Tadici” Zalău – ora 17

• Jocu’ din bătrâni: seară de joc și folclor instrumental tradițional, Atelierul de Joc Popular, str. Fabricii nr. 10 – ora 18

• Film – La răscruce de vânturi, Cinematograful Scala – ora 18.30

• Film – Dragoste la țară, Cinematograful Scala – ora 19.40

•Valentine’s Day: baie romantică nocturnă, decor intim şi plin de iubire, Wellness Center Fort Silvan, Camăr nr. 414/B – ora 20

• Concert: DJ Carlos şi Raul Hodor, Diesel Music&Sports Pub Zalău – ora 22

Duminică 15.2.2026

• Film – Nuremberg, Cinematograful Scala – ora 14

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 14.30

• Film – Spre nord, Cinematograful Scala – ora 15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Misterul materiei întunecate, Cinematograful Scala – ora 15.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 16.30

• Film – Zootropolis 2, Cinematograful Scala – ora 17

• Film – Ajutor! , Cinematograful Scala – ora 18.45

• Film – În pielea mea, Cinematograful Scala – ora 19.30

