Unde mergem?

Vineri 3.10.2025
• Film – Legenda ursului alb, Cinematograful Scala – ora 15.30
• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 16.30
• Film – Charlie și puiul de cangur, Cinematograful Scala – ora 17.30
• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 17.30
• Film – Vecina, Cinematograful Scala – ora 19
• Film – Smashing Machine, Cinematograful Scala – ora 19.30
• Concert: Trupa de Noapte, Diesel Music and Sports Pub – ora 20
• Concert: Diamonds Are Forever, Rock’n Roll Center Zalău – ora 20
Sâmbătă 4.10.2025
• Concurs de şah pentru copii „Șah în Școală”, Value Centre Zalău (zona food court) – ora 10
• Handbal feminin, HC Zalău – CSM Târgu Jiu , Sala Sporturilor „Gheorghe Tadici” Zalău – ora 11
• Film – Casa de păpuși a lui Gabby, Cinematograful Scala – ora 14
• Film – Albastru infinit, Cinematograful Scala – ora 14.20
• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 14.30
• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 15.30
• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 16.30
• Film – Legenda lui Maracuda, Cinematograful Scala – ora 16.40
• Film – Avatar: Calea apei, Cinematograful Scala – ora 17.30
• Film – După apocalipsă, Cinematograful Scala – ora 19.20
• Concert: The Risen Dread
şi Syridas, Rock’n Roll Center Zalău – ora 20
Duminică 5.10.2025
• Film – Charlie și puiul de cangur, Cinematograful Scala – ora 14
• Film – Ștrumfii, Cinematograful Scala – ora 14.10
• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 14.30
• Planetariu (Cinematograful Scala) – Misterul materiei întunecate, Cinematograful Scala – ora 15.30
• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 16.30
• Film – Aventura tenișilor, Cinematograful Scala – ora 16.30
• Film – Vecina, Cinematograful Scala – ora 19
• Film – Smashing Machine, Cinematograful Scala – ora 19.15