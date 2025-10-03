Unde mergem?

Vineri 3.10.2025

• Film – Legenda ursului alb, Cinematograful Scala – ora 15.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 16.30

• Film – Charlie și puiul de cangur, Cinematograful Scala – ora 17.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 17.30

• Film – Vecina, Cinematograful Scala – ora 19

• Film – Smashing Machine, Cinematograful Scala – ora 19.30

• Concert: Trupa de Noapte, Diesel Music and Sports Pub – ora 20

• Concert: Diamonds Are Forever, Rock’n Roll Center Zalău – ora 20

Sâmbătă 4.10.2025

• Concurs de şah pentru copii „Șah în Școală”, Value Centre Zalău (zona food court) – ora 10

• Handbal feminin, HC Zalău – CSM Târgu Jiu , Sala Sporturilor „Gheorghe Tadici” Zalău – ora 11

• Film – Casa de păpuși a lui Gabby, Cinematograful Scala – ora 14

• Film – Albastru infinit, Cinematograful Scala – ora 14.20

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 15.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 16.30

• Film – Legenda lui Maracuda, Cinematograful Scala – ora 16.40

• Film – Avatar: Calea apei, Cinematograful Scala – ora 17.30

• Film – După apocalipsă, Cinematograful Scala – ora 19.20

• Concert: The Risen Dread

şi Syridas, Rock’n Roll Center Zalău – ora 20

Duminică 5.10.2025

• Film – Charlie și puiul de cangur, Cinematograful Scala – ora 14

• Film – Ștrumfii, Cinematograful Scala – ora 14.10

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Misterul materiei întunecate, Cinematograful Scala – ora 15.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 16.30

• Film – Aventura tenișilor, Cinematograful Scala – ora 16.30

• Film – Vecina, Cinematograful Scala – ora 19

• Film – Smashing Machine, Cinematograful Scala – ora 19.15