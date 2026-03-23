Investiții masive în mai multe școli din Sălaj

10 laboratoare de informatică și șase laboratoare multidisciplinare au fost dotate cu echipamente digitale, iar 106 săli de clasă, 19 cabinete școlare și șase laboratoare de științe au primit mobilier și materiale didactice noi, în cadrul unui proiect european implementat de Consiliul Județean Sălaj. Prin același demers, 119 săli de clasă, precum și 13 cabinete școlare vor fi echipate cu table interactive, laptopuri, imprimante, scannere, camere de videoconferință, routere WiFi, sisteme de sunet și alte dispozitive tehnologice. Proiectul are o valoare totală de 8,7 milioane de lei, fiind finanțat în cadrul PNRR. Beneficiare ale investiției sunt nouă școli gimnaziale din mediul rural – Zalha, Rus, Plopiș, Lozna, Dobrin, Creaca, Boghiș, Bălan și Băbeni, centrele școlare pentru educație incluzivă din Șimleu Silvaniei și Zalău, precum și Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Sălaj.

