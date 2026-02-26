Pentru că meriți ceva creat special pentru tine!

Te-ai întrebat vreodată unde dispare magia unui cadou când este produs în serii de milioane? La prima ediție Zalăul poartă Mărțișor Zestrar, unde gazdele și-au propus să readucă respectul pentru obiectul făcut de mână și să demonstreze că tradiția și modernitatea pot merge mână în mână, dacă sunt făcute cu etică.

Tradiția mărțișorului este foarte veche, având rădăcini în perioada dacică și romană. Strămoșii noștri considerau începutul lunii martie ca fiind începutul noului an agricol. Mărțișorul era purtat ca un talisman protector, menit să aducă sănătate, noroc și prosperitate.

Această tradiție este atât de importantă încât a fost inclusă în patrimoniul cultural imaterial al umanității de către UNESCO, recunoscându-se astfel valoarea sa culturală și simbolică.

Organizatorii Târgului Zestrar au ales pentru tine creatori care refuză „ieftinul și multul”, propunându-ți în schimb daruri cu identitate pentru 1 și 8 Martie:

* Mărțișorul autentic – simbolul nostru, eliberat de plastic și kitsch.

* Modă cu conștiință – de la Ie autentică și reinterpretată, până la piese de design vestimentar Zero Waste (creații unicat care respectă natura).

* Artă purtabilă și decorativă – bijuterie de autor, accesorii unicat și obiecte din rășină cu flori nemuritoare.

* Răsfăț conștient – lumânări parfumate, săpunuri și cosmetice naturale, create din ingrediente pure.

Este timpul să alegem calitatea în locul cantității. Să susținem artiștii și creatorii care pun preț pe fiecare detaliu și să oferim celor dragi obiecte care au, cu adevărat, o poveste de spus.

Vino să descoperi diferența dintre un obiect și o creație la Zestrar – laborator de zestre urbană, organizat la Aquarel, în 27, 28 februarie și 1 martie!

M. S.