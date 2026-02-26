Campionul cu origini în Sălaj, Alexandru Bologa, desemnat sportivul anului la Gala Sportului paralimpic

Alexandru Bologa, campion mondial în 2025 la judo pentru nevăzători, sportivi cu origini în satul sălăjean Derșida, a fost desemnat, miercuri, 25 februarie, sportivul anului la prima ediție a Galei Sportului Paralimpic, eveniment organizat de Comitetul Național Paralimpic. Sportivul a declarat că este onorat de premiul primit și că motivația sa este întotdeauna să se claseze pe primul loc în competiții. „Este o onoare pentru mine să câștig acest premiu la prima Gală a Sportului Paralimpic din România. Acest lucru demonstrează faptul că încet, încet sportul paralimpic are mai multă vizibilitate. Pe mine mă motivează întotdeauna faptul că îmi doresc să fiu cel mai bun și încerc să fiu cel mai bun, și să dau tot ce pot de fiecare dată să fiu pe cea mai înaltă treapta podiumului”, a precizat Alex.

