„Miercurea Alarmelor”: sirenele vor suna în tot județul

La sfârșitul acestei luni este marcat încă un an de la instituționalizarea Protecției Civile în România. Cunoscută drept „arma vieții” și ghidată de deviza „Cu viața mea, apăr viața”, Protecția Civilă reprezintă un pilon esențial în pregătirea și protejarea populației, reunind măsuri menite să apere viețile și bunurile materiale în situații de calamități sau catastrofe, precum și să asigure condițiile necesare supraviețuirii.

Activități pentru sălăjeni

Pentru a marca acest moment de referință din evoluția domeniului, în cadrul „Săptămânii Protecției Civile” vor fi organizate activități cu participare publică, dedicate informării și pregătirii cetățenilor. Astfel, sălăjenii sunt așteptați să ia parte la o serie de acțiuni, organizate în tot județul.

Ziua Porților Deschise

În perioada 26 februarie – 4 martie, în intervalul orar 9-16, vor fi declarate „Ziua Porților Deschise” în localitățile în care sunt operaționale subunitățile inspectoratului: Zalău, Șimleu Silvaniei, Jibou, Nușfalău, Șărmășag, Hida, Ileanda și Sânmihaiu Almașului. Cei interesați pot vizita locațiile subunităților de intervenție, unde vor avea ocazia să vadă de aproape tehnica de intervenție din dotare, autospecialele utilizate și echipamentele de protecție specifice utilizate în diferite situații de urgență. De asemenea, vineri, 27 februarie, va fi derulat un exercițiu de adăpostire cu declanșarea sirenelor în zona strazii Sfânta Vineri, motiv pentru care cetățenii sunt rugați să nu intre în panică.

Exerciții de prim ajutor

La sfârșitul acestei săptămâni vor fi organizate exerciții de descarcerare și prim ajutor:

sâmbătă, 28 februarie, începând cu ora 12.00, în municipiul Zalău (Piața Iuliu Maniu) și în orașul Jibou, pe Platoul Central;

duminică, 1 martie, de la ora 12.00 în orașul Șimleu Silvaniei (lângă Parcul Central).

În cadrul acestor activități, cetățenii care își vor exprima intenția de fi pregătiți pentru executarea corectă a manevrelor de acordare a primului ajutor medical de bază vor avea parte de lecții teoretice și practice din partea paramedicilor SMURD și voluntarilor ISU.

Pe parcursul săptămânii vor fi organizate puncte de informare preventivă, în zonele urbane cu public numeros pentru a conștientiza cetățenii cu privire la respectarea regulilor și măsurilor de apărare împotriva incendiilor, dar și asupra comportamentului care trebuie adoptat înainte, pe timpul și după producerea unui cutremur.

Totodată, în zilele următoare, salvatorii sălăjeni vor fi prezenți în diferite unități de învățământ din județ, pentru activități practice și teoretice de pregătire în vederea dezvoltării culturii preventive a elevilor sălăjeni.

„Nu tremur la cutremur!”

Cu acest prilej va fi reluată campania națională „Nu tremur la cutremur!” pentru a determina formarea unui comportament adecvat al societății civile în cazul producerii unui seism, precum și altor campanii aflate în derulare axate pe comportamentul preventiv în situații de urgență. Mai mult, în data de 1 martie vor fi desfășurate activități de informare preventivă, cu sprijinul personalului clerical, la obiective de cult din municipiul Zalău, după încheierea slujbelor religioase.

Autoritățile anunță derularea unor exerciții de înștiințare, avertizare, alarmare, evacuare și adăpostire în situații de urgență la instituții publice, dar și o acțiune de informare și prevenire în caz de dezastre dedicate persoanelor cu dizabilități.

Un deceniu de „Salvator din pasiune”

În cadrul activităților, voluntarii din cadrul ISU Sălaj vor fi implicați activ în acțiuni de informare a cetățenilor, demonstrații practice și exerciții de pregătire, contribuind totodată la promovarea programului de voluntariat „Salvator din pasiune” și la marcarea a zece ani de la înființarea acestuia, prin evidențierea rolului pe care voluntariatul îl are în sprijinirea intervențiilor și în consolidarea spiritului civic în comunitate.

Miercurea alarmelor

În data de 4 martie, începând cu ora 10, se va derula la nivelul județului un exercițiu național de alarmare publică – „Miercurea alarmelor”. Astfel de exerciții sunt necesare și benefice, având ca scop verificarea funcționării sirenelor pe întreg teritoriul județului şi nu în ultimul rând, pregătirea populaţiei prin cunoaşterea semnificaţiei semnalelor de alarmare.