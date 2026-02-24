Vitezomani inconștienți

Polițiștii Serviciului Rutier Sălaj au depistat duminică două cazuri de depășire a limitei legale de viteză pe Drumul Național 1F, între localitățile Sălăjeni și Șărmășag.

În primul caz, aparatul radar a înregistrat o viteză de 174 km/h, autoturismul fiind condus de un bărbat în vârstă de 50 de ani, din județul Sălaj. În cel de-al doilea caz, a fost înregistrată o viteză de 173 km/h, la volan aflându-se un tânăr de 26 de ani, de asemenea din județul Sălaj.

Ambii conducători auto au fost sancționați contravențional conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Totodată, acestora le-a fost aplicată măsura complementară a suspendării dreptului de a conduce autovehicule, pentru perioada prevăzută de lege.

Polițiștii reamintesc faptul că viteza excesivă reprezintă una dintre principalele cauze ale accidentelor rutiere grave și fac apel la conducătorii auto să respecte regimul legal de viteză, pentru siguranța tuturor participanților la trafic.

M. S.