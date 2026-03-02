S-a dat reprezentant al unei firme de transport și a păgubit un bărbat din Vârșolț

Un tânăr în vârstă de 27 de ani, originar din orașul Voluntari, județul Ilfov, și-a asumat un rol fals de reprezentant al unei firme de transport și a reușit să păcălească un bărbat din comuna Vârșolț.

Situația este cu atât mai delicată, cu cât tânărul ar fi indus în eroare victima, determinând-o să-i transfere suma de 2.580 de lei.

Potrivit polițiștilor sălăjeni, tânărul este bănuit că la data de 4 iunie 2025, s-ar fi înfățișat în calitate de reprezentant al unei societăți de transport internațional de la domiciliu spre Franța, reușind în acest fel să-l înșele pe sălăjean.

Până acum, prejudiciul nu a fost recuperat, însă în acest caz sunt continuate cercetările, atât pentru recuperarea sumei de bani a persoanei vătămate, documentării întregii activități infracționale și tragerii la răspundere penală a tânărului.