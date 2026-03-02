Celtic Transilvania, un festival al spiritului liber

Festivalul Celtic Transilvania este o celebrare a spiritului liber, a tradițiilor străvechi și a energiei care unește trecutul cu prezentul, chiar în inima Transilvaniei. Timp de 3 zile, sunteți invitați într-o lume magică, unde muzica live, reconstituirile istorice, atelierele interactive și meșteșugurile tradiționale și pasiunea pentru motoare se împletesc pentru a crea o experiență autentică și memorabilă.

Mai mult decât un simplu eveniment, Festivalul Celtic Transilvania este o călătorie culturală și un spațiu de întâlnire între comunități, un loc unde tradiția nu este doar admirată, ci trăită. Este un festival dedicat prietenilor, familiilor, tinerilor, pasionaților de istorie și muzică, dar și tuturor celor care doresc să simtă magia unui univers ancestral reinterpretat în prezent.

Pe durata festivalului, vă puteți bucura de relaxare și distracție la piscinele și toboganele de la Băile Figa, situate chiar vizavi de locația evenimentului, puteți vizita Herghelia Beclean, una dintre cele mai mari din România, aflată la doar câteva minute de mers, sau puteți descoperi situl arheologic de exploatare a sării de la Băile Figa, un loc cu o istorie milenară, unic în Europa, care completează perfect atmosfera ancestrală a festivalului.

Vă invităm să luați parte la această experiență unică și să descoperiți Festivalul Celtic Transilvania – locul unde legenda prinde viață.

Line-up-ul complet și programul concertelor:

VINERI 10. 7.

WHEN NOTHING REMAINS – dark/doom metal, Suedia

AGENT STEEL – thrash metal, SUA

GWYDION – folk metal, Portugalia

EVOLUCIJA – power/symphonic metal, Serbia/Elveția

SLIDING DOORS – symphonic metal, Italia

RISEN FROM ASHES – metalcore/thrash, România

BESMETH – alternative, România

SAMBATA 11.7.

BONFIRE – hard rock, Germania

ARTILLERY – thrash metal, Danemarca

VANSIND – folk metal, Danemarca

UNDERWAVES – metalcore, România

KATHAREIN – punk/heavy metal, România

HALTA H – hard rock, România

ATHORIS – thrash/metalcore, România

DUMINICA 12.7

ROYAL HUNT – progresiv metal, Danemarca

GREEN JELLY – comedy rock, SUA

SUR AUSTRU – black metal, România

BLAX – gothic/heavy metal, Italia

FITTONIA – metalcore, România

S.A.R. – thrash, România

HYLE – metalcore, România

Mai multe detalii pe www.festivalulceltictransilvania.ro

Bilete :

https://www.ambilet.ro/bilete/festivalul-celtic-transilvania-2026/

https://www.iabilet.ro/bilete-festivalul-celtic-transilvania-120742/

https://biletix.ro/eveniment/festivalul-celtic-transilvania-editia-a-ix-a-10-12-iulie-2026/

