Sălajul se numără printre județele sigure ale României, după cum arată coeficienții de criminalitate aferenți anului 2025. De asemenea, județul se situează în fruntea clasamentului cu cele mai mici rate de criminalitate, înregistrate atât în 2024, cât și în 2025, potrivit datelor oficiale.

Aceste statistici sunt calculate astfel încât să ofere o imagine asupra fiecărei zone, pentru sporirea măsurilor de siguranță, cu precădere în zonele unde cetățenii sunt mai predispuși în fața infracțiunilor.

Dacă la nivelul județului coeficientul de criminalitate înregistrat în urmă cu doi ani era de 24%, printre cele mai mici din țară, alături de județe precum Harghita sau Covasna, în 2025 a fost înregistrată o creștere infimă, rata ajungând la 24,88%. Astfel, aceasta indică un nivel scăzut de infracționalitate, domeniul de încadrare a ratei de criminalitate fiind cel de „scăzut”.

O largă majoritate de localități sigure

Datele centralizate de polițiștii sălăjeni pentru fiecare UAT din județ, pentru anul precedent, arată că din cele 61 de localități sălăjene, printre care cele trei orașe și municipiul Zalău, 54 sunt încadrate ca fiind sigure. Mai mult, dintre acestea, 41 au o rată 0 de criminalitate, după cum se arată în rapoartele oficiale. De asemenea, din numărul total, trei localități sunt încadrate cu un coeficient de criminalitate de nivel „mediu”, în vreme ce patru, toate UAT-uri urbane, sunt încadrate la nivelul localităților cu un coeficient de criminalitate ridicat.

Dintre comunele cu rată 0, de altfel considerate și cele mai sigure, se numără Băbeni, Boghiș, Crișeni sau Pericei, iar în rândul celor cu un grad de siguranță mediu sunt Bălan, Crasna sau Șărmășag. Există și câteva localități încadrate ca sigure, dar cu coeficienți ridicați, precum Ip sau Mirșid, unde în 2025 rata înregistrată a fost de 40,4%.

Infracționalitatea, mai mare la oraș

În schimb, mediul urban pare să fie mai predispus la o rată ridicată de infracționalitate, iar toate cele trei orașe și Zalăul se remarcă prin coeficienți de criminalitate mult peste cei înregistrați în localitățile rurale. Cehu Silvaniei este orașul încadrat ca fiind cel mai sigur, cu un coeficient de 121,18, urmat de orașul Șimleu Silvaniei, cu 515,14, în vreme ce Jiboul este încadrat la 969,54, iar municipiul de reședință, Zalăul, ajunge la o rată de 3716,54.

Numărul infracțiunilor, în scădere

Pe parcursul anului 2025, în județ au fost sesizate 4.792 de infracțiuni, față de 4.982 înregistrate în anul 2024, fiind consemnată o ușoară scădere a faptelor, de 3,82%. Din totalul acestora, faptele de natură economico-financiară reprezintă 8%, iar cele de natură judiciară 50,15%, potrivit datelor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj.

Cât despre infracționalitatea contra patrimoniului, autoritățile au observat o ușoară scădere de 1,7%, pe fondul diminuării numărului de furturi (-24) și distrugeri (-33). Mai mult, în aceeași perioadă de referință, numărul infracțiunilor stradale sesizate a înregistrat o scădere de 26,28% față de perioada de comparație, fiind sesizate 244 astfel de fapte (-87). Numărul infracțiunilor stradale a cunoscut scăderi atât în mediul urban (-21,89%), cât și în mediul rural (-33,08%).

Patrulele de ordine publică au intervenit la 12.081 de evenimente sesizate prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112 (-6,56% față de perioada de comparație).

Coeficientul de criminalitate reprezintă un indicator statistic care evidențiază frecvența infracțiunilor într-o anumită zonă și este calculat anual de către Inspectoratele de Poliție Județene și Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, în baza datelor privind infracțiunile sesizate în anul precedent. Scopul acestuia este de a oferi o imagine concretă asupra nivelului de risc al unei zone și este utilizat obligatoriu în întocmirea analizei de risc pentru orice punct de lucru ce necesită măsuri de protecție fizică.