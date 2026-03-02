Hirotonire solemnă la Biserica „Sfânta Familie” din Zalău

Un tânăr diacon hirotonit preot în prezența comunității și a autorităților

Ieri, 1 martie 2026, la Biserica „Sfânta Familie” din Zalău a avut loc un moment de profundă semnificație spirituală: hirotonirea unui nou preot în Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică. Îmbrăcată în sărbătoare, biserica a adunat numeroși credincioși, preoți invitați, dar și oficialități locale pentru a participa la această slujbă deosebită.

Evenimentul a fost prezidat de către Preasfinția Sa Virgil Bercea, episcop greco-catolic de Oradea, care a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească și a săvârșit hirotonirea prin punerea mâinilor asupra candidatului la preoție. Această punere a mâinilor simbolizează darul harului primit de la Dumnezeu pentru a sluji Biserica și a sluji comunitatea cu credință și dăruire.

Cel hirotonit este un tânăr diacon care, după mulți ani de studii teologice și slujire ca diacon, a primit astăzi taina preoției. Comunitatea a trăit un profund sentiment de bucurie și recunoștință, mulți exprimându-și emoția de a fi martori la începutul unei noi etape în viața clericală a proaspătului preot.

Pop-Tite Nicolae Gabriel, născut în 11.02.2000, originar din localitatea Plopiș, a absolvit școala Gimnazială din Plopiș, urmând liceul teoretic Simion Bărnuțiu la Șimleu Silvaniei. A absolvit seminarul și facultatea de teologie Greco-Catolică din cadrul universității Babeș Bolyai filiala din Oradea în anul 2023. În anul 2024 s-a căsătorit cu Pop-Tite Andreea Florina, din localitatea Jibou, iar în data de 14 octombrie 2025 au devenit părinți pentru prima oară, venind pe lume băiețelul Noah-Andrei.

După hirotonire, proaspătul preot a mulțumit lui Dumnezeu pentru chemare și tuturor celor care l-au susținut pe parcursul pregătirii sale. În cuvintele rostite la final, acesta și-a exprimat dorința de a sluji cu blândețe și responsabilitate, punând întotdeauna grija pentru sufletele credincioșilor pe primul loc.