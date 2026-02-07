Bonfire – legendarii hard-rockeri germani vin la Festivalul Celtic Transilvania 2026

Sunteți pregătiți pentru o seară explozivă de hard rock? Festivalul Celtic Transilvania 2026 anunță cu mândrie una dintre confirmările sale de referință: legendara formație germană BONFIRE va urca pe scena principală în cadrul ediției din acest an!

Bonfire este una dintre cele mai reprezentative trupe de hard rock din Germania, cu o istorie care se întinde pe mai bine de cinci decenii de muzică intensă, riff-uri electrizante și refrene memorabile. Este, fără îndoială, una dintre cele mai reprezentative trupe germane de hard rock din ultimii cincizeci de ani.

În perioada lor de maxim succes, cu albume de referință precum „Don’t Touch the Light” (1986), „Fireworks” (1987), „Point Blank” (1989) formația se număra printre cele mai populare trupe hard rock germane la nivel mondial, cu realizări triumfale în Europa și peste hotare, turnee de succes discuri de aur, poziții înalte în topuri, apariții TV și milioane de vizualizări pe YouTube.

Bonfire continuă să-și impresioneze fanii cu creații noi și energice. Cel mai recent album al lor, „Higher Ground”, lansat în 2025, demonstrează încă o dată forța compozițională și pasiunea trupei pentru hard rockul melodios și vibrant.

Prezența trupei la Festivalul Celtic Transilvania 2026 aduce un plus spectaculos programului și confirmă încă o dată angajamentul festivalului de a aduce în România artiști internaționali de calibru. Concertul va fi o celebrare a celor mai îndrăgite piese clasice, dar și a materialelor noi, într-un show live plin de energie, solo-uri de chitară electrizante și refrene ce vor răsuna împreună cu publicul. Fanii se pot aștepta la o experiență memorabilă – de la riff-uri puternice până la momente în care atmosfera va deveni cu adevărat incendiară!

Festivalul Celtic Transilvania oferă o combinație unică de muzică, atmosferă de vacanță și energie colectivă – iar prezența BONFIRE va transforma Transilvania într-un adevărat teritoriu al rockului!

Până la sfârșitul lunii februarie vor fi anunțate toate trupele care vor concerta la eveniment.

Mai multe informații găsiți pe siteul festivalului www.festivalulceltictransilvania.ro și pe paginile social media.

Ne vedem în fața scenei!

Bilete sunt disponibile online pe următoarele platforme :

https://www.ambilet.ro/bilete/festivalul-celtic-transilvania-2026/

https://www.iabilet.ro/bilete-festivalul-celtic-transilvania-120742/

https://biletix.ro/eveniment/festivalul-celtic-transilvania-editia-a-ix-a-10-12-iulie-2026/