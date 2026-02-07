Someșul rămâne sub supraveghere

Adrian Lungu

Autoritățile din domeniul mediului au anunțat continuarea supravegherii râului Someș, pentru prevenirea unor eventuale probleme cauzate de topirea zăpoarelor. Din păcate, gheața formată pe albia râului a cauzat mari probleme în ultimele săptămâni, inclusiv în județul Sălaj. Autoritățile comunei Băbeni au anunțat că cel puțin deocamdată, zăpoarele nu mai reprezintă o problemă, dar cursul râului este monitorizat în continuare.

One Thought to “Someșul rămâne sub supraveghere”

  1. Someșul rămâne sub supraveghere - Ziare Online 24 - Stiri Online - Stiri locale Romania
    7 februarie 2026 at 09:07

    […] o problemă, dar cursul râului este monitorizat în continuare. Articolul Someșul rămâne sub supraveghere apare prima dată în Magazin Sălăjean. Citeste mai […]

    Răspunde

Leave a Comment