Someșul rămâne sub supraveghere

Autoritățile din domeniul mediului au anunțat continuarea supravegherii râului Someș, pentru prevenirea unor eventuale probleme cauzate de topirea zăpoarelor. Din păcate, gheața formată pe albia râului a cauzat mari probleme în ultimele săptămâni, inclusiv în județul Sălaj. Autoritățile comunei Băbeni au anunțat că cel puțin deocamdată, zăpoarele nu mai reprezintă o problemă, dar cursul râului este monitorizat în continuare.
