Sute de bolnavi, prea puțini medici oncologi în județ și în cea mai mare parte a țării

De la un an la altul, la nivel național, sunt diagnosticați cu cancer peste 80.000 de cetățeni, iar la nivel medical există discrepanțe semnificative de la un județ la altul privind numărul de medici oncologi. Dacă unele județe au zeci de specialiști în unitățile medicale, altele au un număr infim, motiv pentru care numeroși pacienți sunt nevoiți să se deplaseze în marile orașe ale țării pentru tratamente.

Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, doar în anul 2024 au fost diagnosticați cu cancer peste 83.500 de români. Dintre aceștia, în județul Sălaj au fost depistate 664 de cazuri, potrivit datelor oficiale.

Raportat la nivel național, cele mai frecvente forme de cancer, potrivit datelor aferente anului 2024, sunt tumorile maligne la sân, tumorile maligne colo-rectale și cancerul pulmonar.

Cât despre efectivele de medici oncologi, circa 714 profesează în România, iar discrepanțele dintre județe sunt semnificative. În județul Sălaj sunt mai puțin de zece oncologi, în timp ce în județul vecin Cluj, centru universitar și medical de referință, numărul specialiștilor se apropie de 90. Astfel, în rândul sălăjenilor sunt doar șase medici oncologi, motiv pentru care nu puțini sunt pacienții diagnosticați cu cancer care fac naveta către unitățile medicale din Cluj-Napoca.

Raportat la numărul cazurilor depistate pe parcursul a aproape un deceniu, în județul Sălaj numărul acestora este anual mai mare de 500. Conform datelor colectate de Direcția de Sănătate Publică Sălaj de la cabinetele medicilor de familie, în perioada 2016–2024, situația se prezintă astfel:

în anul 2016: 616 cazuri noi,

în anul 2017: 596 cazuri noi,

în anul 2018: 650 cazuri noi,

în anul 2019: 665 cazuri noi,

în anul 2020: 545 cazuri noi,

în anul 2021: 572 cazuri noi,

în anul 2022: 739 cazuri noi,

în anul 2023: 777 cazuri noi,

în anul 2024: 664 cazuri noi.

Raportat la numărul pacienților, doar pentru cazurile nou depistate anual, un medic oncolog din județul Sălaj ar avea, medie, atribuții în rândul a circa 100 de pacienți, fără a lua în calcul pacienții aflați deja în evidență și tratament.