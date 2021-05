“Bijuterii” pe patru roți la “Retro Parada Primăverii” în Sălaj

Prima ediție sălăjeană a evenimentului „Retro Parada Primăverii”, așteptat de iubitorii și deținătorii de automobile istorice, debutează la Zalău sâmbătă, 8 mai. Evenimentul organizat de filiala județeană Sălaj a Retromobil Club Român, desfășurat sub egida acestei organizații, va fi o paradă ce va începe la Zalău și va continua în câteva locuri din județ. Evenimentul va începe în parcarea Value Center din Zalău, la ora 10, acesta fiind locul în care toți participanții la paradă se vor întâlni. După ora 11.30 toate mașinile vor pleca pe un traseu stabilit de organizatori: un tur al municipiului, Castrul Roman “Porolissum”, acolo unde va avea loc și o ședință foto, Grădina Zmeilor și, în final, o întâlnire a tuturor participanților la Pensiunea Montana, pe Meseș. Tiberiu Păușan, reprezentantul zonal Retromobil Club Român, ne-a oferit câteva informații de ultimă oră legate de acest eveniment inedit: „Suntem bucuroși că putem organiza pentru prima dată o astfel de paradă în Sălaj. Nu este o expoziție, însă cei care doresc să admire mașinile o vor putea face în parcarea de la mall-ul Value Center, sâmbătă, timp de o oră și jumătate, între 10 și 11.30 și, evident, pe traseu. La paradă s-au înscris aproximativ 40 de participanți din Sălaj, Satu Mare și Bihor. Mașinile participante fac parte din două categorii distincte: automobile atestate de Retromobil Club Român, respectiv mașini istorice, cea de-a doua categorie fiind a mașinilor care nu sunt atestate dar au o vechime între 20 și 30 de ani. Modelele și mărcile sunt dintre cele mai diverse – mașini europene, americane, de la Dacia și până la Cadillac”. Organizatorul evenimentului de la Zalău ne-a dezvăluit în exclusivitate faptul că intenționează să organizeze în Sălaj, poate chiar în acest an, o expoziție de excepție cu mașini istorice atestate și automobile vechi, neatestate, un eveniment la care vor fi invitați să participe cu automobilele lor colecționari din toată zona de centru, nord și nord-vest a țării. “Ne dorim să organizăm o expoziție de acest gen, deja discutăm despre acest lucru. După ce măsurile luate de autorități din cauza pandemiei vor mai scădea în intensitate, vom putea vorbi concret despre aceasta. Pot să-i asigur pe iubitorii de automobile istorice că vom face, cât de curând, un astfel de eveniment la Zalău”, a spus reprezentantul zonal al Retromobil Club Român”, Tiberiu Păușan. Până atunci, valoroasele “bijuterii” pe patru roți venite din trei județe vor putea fi admirate pentru o oră și jumătate, sâmbătă, la Zalău și pe traseul stabilit.

