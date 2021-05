Echipa mobilă de vaccinare a ajuns în satele sălăjene

Campania de vaccinare anti-Covid în mediul rural din Sălaj, prin intermediul echipei mobile, a adunat persoane cu vârste de la 20 la 90 de ani. În prima comună inclusă în această campanie, s-au arătat interesaţi de vaccinare atât tinerii, cât şi vârstnicii, peste 80 de persoane fiind prezente la sediul primăriei pentru a fi imunizate în prima zi a campaniei. Potrivit Instituției Prefectului Sălaj, printre persoanele care s-au imunizat la Pericei s-a aflat și Arpad, un bărbat în vârstă de 93 de ani, care a venit alături de fiica sa, în vârstă de 67 de ani pentru a se imuniza.

“Nu ne place să fim bolnavi şi nu ne place nici să mergem la spital, aşa că am ales să ne vaccinăm”, a spus fiica celui mai vârstnic cetăţean din Pericei vaccinat în cursul săptămânii trecute, de echipa mobilă. Printre cei vaccinaţi s-au numărat şi mulţi tineri cu vârste situate în jurul a 20 de ani, dar şi numeroase familii din comună. “Ar trebui să vină cât mai mulţi oameni să se vaccineze, să scăpăm de toată pandemia asta. Cu cât mai mulţi, cu atât mai bine. Dacă vrem să revenim la normalitate, numai aşa se poate”, a spus şi Ovidiu, un localnic care a fost la vaccinare împreună cu soţia sa. Administraţia locală a îmbrăţişat încă de la început ideea vaccinării într-o locaţie din comună şi s-a ocupat de anunţarea şi mobilizarea cetăţenilor interesaţi.

“Noi, de doi ani, avem numai un singur medic de familie la nivelul comunei Pericei, iar în condiţiile actualei pandemii simţim ce înseamnă pentru comunitatea noastră lipsa cadrelor medicale şi pericolul generat de virusul SARS-CoV-2. În acest context, foarte mulţi cetăţeni m-au întrebat când pot să se vaccineze. Când am aflat de posibilitatea de vaccinare în mediul rural, prin intermediul echipelor mobile, ne-am mobilizat şi am anunţat populaţia. În prima etapă a fost vorba de 84 de persoane vaccinate în prima zi şi mă gândesc că vom face şi o a doua rundă, pentru că mai sunt doritori. Din punctul meu de vedere, atunci când vorbim de vaccinare trebuie să ne gândim: avem sau nu avem încredere în ştiinţă. Cei care, sub protecţia anonimatului, lansează anumite dezinformări, cred că nu simt efectul pe care îl poate provoca aceste informaţii false. Eu sunt pentru ştiinţă şi cred că dacă nu erau vaccinurile, acesta şi cele anterioare, omenirea era în pericol de dispariţie”, a precizat Boncidai Csaba, primarul comunei Pericei.

“Eroii” în halate albastre au fost aceeaşi: inepuizabilă echipă mobilă condusă de doctorul Csakvari Alexandru, ce crede cu tărie în ideea “dacă nu eu, atunci cine”. “Acţiunea poate fi considerată un succes, pentru că văd un număr foarte mare de persoane doritoare să se vaccineze, care probabil nu au reuşit să se programeze în platformă sau nu au putut lua legătura cu medicul de familie pentru a fi programaţi. Cred că metoda prezentării cu echipa mobilă într-un loc precum sediu primăriei, a unui centru de asistenţă socială sau chiar într-o biserică este una binevenită. Este o adresabilitate foarte bună atunci când e vorba de o locaţie cunoscută de către ei. Mă bucur foarte mult să văd o mobilizare deosebită şi vreau să mulţumesc primarului şi echipei din primăriei pentru colaborarea cu noi şi îndrumarea populaţiei, pentru a şti când şi unde să vină. Eu cred că toţi sunt dornici să scape de măsurile restrictive, să se întorcă la viaţa normală de dinainte de pandemie. Doar împreună vom reuşi”, a precizat Csakvari Alexandru. Campania de vaccinare în mediul rural continuă în comuna Meseşenii de Jos, dar și în alte comune din judeţ.

Sursa foto Instituția Prefectului Sălaj