Noul arhitect-șef al Municipiului Zalău este Cîmpean Elena Mădălina. Aceasta vine din mediul privat, având la bază studii de arhitectură și construcții civile, industriale și agricole.
Este zălăuancă de origine și a lucrat în Zalău și Cluj-Napoca. Studii finalizate: Universitatea Tehnică, Facultatea de Arhitectură și Urbanism, licență și master. Universitatea Tehnică, Facultatea de Construcții, secția Construcții Civile, Industriale și Agricole.
Zalăul are arhitect-șef nou
