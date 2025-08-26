Un liceu, comasarea și disputele din mediul online

Vestea privind comasarea Liceului Tehnologic „Ioan Ossian” din Șimleu Silvaniei a aprins spiritele în mediul online. Părerile sunt împărțite. Unii vorbesc despre salvarea și menținerea personalității juridice a liceului, de altfel singurul de profil agricol din județ și un nume cunoscut la nivel național, în timp ce alții atrag atenția asupra absenteismului ridicat și a ratei scăzute de promovare la Bacalaureat.

Tradiția acestei școli este, într-adevăr, de necontestat. Numeroase generații de părinți și bunici ce au trecut pragul liceului poartă cu mândrie, zeci de ani mai târziu, statutul de foști elevi ai acestei școli. Totuși, ultimii ani au adus semne de întrebare, odată cu promovabilitatea redusă la examenul maturității și cu probleme logistice despre care se discută tot mai des. În același timp, trebuie spus că în orașul de la poalele Măgurii educația a fost mereu privită cu prioritate, iar comunitatea școlară nu a dus lipsă de implicare.

Disputele aprinse din ultimele zile ar putea, cu echilibru, să devină constructive. Ar putea atrage atenția privind nevoia de a motiva elevii, de a repara eventualele deficiențe și de a continua tradiția pregătirii viitoarelor generații. Profesorii din Șimleu au fost întotdeauna recunoscuți pentru profesionalism. De aceea, disputele publice nu ajută, ci dimpotrivă, umbresc renumele unei instituții care are încă multe de oferit. Cine are de pierdut? Elevii.

Rolul dascălilor rămâne acela de a forma generații. Aceasta este o misiune comună, a școlii și a societății. În ceea ce privește comasarea, e important de precizat că liceul nu se desființează, ci devine structură a Colegiului Tehnic „Iuliu Maniu”.