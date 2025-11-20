Statuia lui Mihai Viteazul din Zalău, inaugurată săptămâna viitoare

Apreciată de unii ca fiind necesară, dar contestată de alții, statuia lui Mihai Viteazul din Zalău va fi dezvelită în data de 26 noiembrie, la ora 14. Evenimentul va avea loc într-un cadru oficial, a declarat primarul Florin Florian. Statuia va fi amplasată pe soclul construit în fața cinematografului Scala din oraș. Conform proiectului investițional inițiat cu ani în urmă, valoarea totală a investiției, care cuprinde modernizarea zonei și amplasarea statuii, este de 2.8 milioane de lei (fără TVA), echivalentul a peste 580.000 de euro.