Cormorani pe lacul Vârșolț

Din păcate, lacul Vârșolț nu scapă de cormorani, o pasăre considerată dăunătoare de pescari. Pe sălăjeanca Veronica Ispas o cunosc de ani buni. Știu sigur că iubește pescuitul sportiv, pescuitul bazat pe reguli și legi, dar și lacul Vârșolț. Vera este cea care a tras din nou un semnal de alarmă cu privire la prezența numărului mare de cormorani pe lac. Potrivit Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, cormoranii constituie un subiect sensibil în România de mulţi ani din cauza legislaţiei de protecţie a cormoranilor care este astfel gândită încât produce pierderi mari fermierilor din acvacultura românească. Cormoranul este considerat «lupul bălţilor», consumă zilnic între 400 și 600 grame de peşte, ceea ce echivalează cu 150 de kg de peşte pe an consumat de fiecare cormoran. La acest nivel, pagubele sunt imense în fiecare fermă de acvacultură unde zilnic sunt sute şi mii de cormorani.

Sursa foto: Veronica Ispas.