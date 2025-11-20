Florian Andrei, pugilistul invincibil din Zalău, în ring la Ultimate Boxing Game din București

Florian Andrei, pugilistul invincibil din Zalău, va reprezenta România la Ultimate Boxing Game, o gală de box ce va avea loc în 21 noiembrie, la București. Opt sportivi români se vor confrunta în ring cu adversari profesioniști din mai multe țări, precum Georgia, Bosnia și Herțegovina, Mexic sau Tanzania, potrivit fanatik.ro.

Zălăuanul se numără printre românii care vor urca în ring. În vârstă de doar 20 de ani, sportivul sălăjean este neînvins și are un record de 10-0-0, iar palmaresul său este deja unul bogat, incluzând centurile de campion mondial de Tineret IBO, campion WBF Intercontinental și campion IBA International.

Adversar din Mexic

Florian „The Sylvanian Warrior” Andrei se va confrunta cu un adversar din Mexic și va boxa împotriva lui Carlos Jesus Gallego Montijo, în vârstă de 27 de ani. Deși meciul trebuia să aibă loc în luna iunie, confruntarea este acum programată pentru patru reprize.

„Mă simt foarte pregătit pentru acest meci, deși nu a fost plănuit în calendarul meu competițional de anul acesta, sunt într-o continuă pregătire de câteva luni. Am un adversar din Mexic, pe care l-am studiat bine și sunt convins că vom face un meci puternic din care sunt sigur că voi ieși învingător”, transmite cu încredere sportivul pentru sursa citată.

Sălajul, reprezentat cu cinste

Florian a declarat că este mândru pentru faptul că poate promova Sălajul la cel mai înalt nivel și așteaptă cu nerăbdare să urce din nou în ring: „Sper ca anul viitor să atac din nou un titlu important în boxul profesionist și mi-aș dori și să debutez în kickboxing-ul profesionist, prima mea dragoste”, a mai declarat acesta.

Gala, organizată de influencerul Theo Zeciu, cunoscut pe TikTok și YouTube, are loc vineri, începând cu ora 19, la Sala Polivalentă din București.