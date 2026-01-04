Boboteaza vine cu zăpadă și Cod galben de ninsori în Sălaj

După mai mulți ani în care Boboteaza a venit cu temperaturi mai ridicate și fără vreun fulg de zăpadă, începutul lui 2026 aduce, spre bucuria multor sălăjeni, o iarnă autentică. Temperaturile se mențin scăzute, iar în următoarele zile sunt așteptate ninsori în cea mai mare parte a țării, inclusiv în Sălaj, după cum transmite Administrația Națională de Meteorologie.

Meteorologii au emis o avertizare Cod galben de ninsori, valabilă începând de luni, de la ora 10, până marți, la aceeași oră.

La început, pe parcursul zilei de luni, vor predomina ninsorile și lapovița, iar ulterior se vor semnala precipitații mixte, atât ploi, lapoviță, dar și ninsori pe arii restrânse. Acestea vor favoriza local depuneri de polei și formarea ghețușului, după cum precizează ANM.

Cantitățile de precipitații vor ajunge la 10–20 l/mp, iar local se va depune strat de zăpadă. În zonele joase de relief, la începutul săptămânii, se va forma un strat nou de zăpadă, în general cuprins între 3 și 10 centimetri.