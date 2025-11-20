Continuă demolarea garajelor. Sunt vizate garajele nefolosite

Da, măsura este una foarte bună și a fost aplicată deja în orașele civilizate, moderne. În Zalău, demolarea garajelor vechi, ponosite și neutilizate pentru parcarea mașinilor, ci pentru păstrarea borcanelor cu murături, a hainelor vechi și altor bunuri va continua. Demersul este unul firesc, în locul acestor garaje urmând să fie amenajate mai multe locuri de parcare. La multe dintre aceste garaje s-a deplasat primarul Florin Florian alături de alți oficiali ai municipalității. Au descoperit că sunt multe garaje nefolosite de ani și ani pentru parcarea mașinilor. Au fost demolate deja peste 150 de garaje și alte 150-160 urmează să fie desființate. Florin Florian a explicat că nu toate garajele din oraș vor fi demolate, ci doar cele care nu mai corespund cerințelor, cele care nu sunt folosite pentru parcarea mașinilor, ci în alte scopuri.

Share Whatsapp Email