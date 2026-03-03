Informare privind situaţia de securitate din Orientul Mijlociu

În contextul evoluțiilor recente de securitate și al perturbărilor majore ale traficului aerian din Orientul Mijlociu, Ministerul Afacerilor Externe reiterează măsurile de sprijin disponibile pentru cetățenii români aflați în regiune și anunță operaționalizarea unui nou canal oficial de comunicare pe platforma WhatsApp, destinat transmiterii rapide de informații și recomandări de călătorie.

Canal oficial WhatsApp M.A.E

Cetățenii români pot primi în timp real actualizări oficiale direct pe telefon.

https://whatsapp.com/channel/0029VbCrlIe2P59snIMS9G3V

Portalul econsulat.ro

Permite înregistrarea prezenței în zonă și transmiterea solicitărilor de asistență consulară.

Aplicația „Călătorește informat”

Oferă alerte de călătorie actualizate permanent.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mae.alerte

Linii telefonice de urgență

Disponibile non-stop la misiunile diplomatice ale României și la Centrala M.A.E.

M.A.E recomandă evitarea călătoriilor neesențiale în următoarele state:

– Bahrain

– Kuweit

– Iordania

– Qatar

– Emiratele Arabe Unite

Pentru românii care se află temporar în Israel și întâmpină dificultăți în părăsirea teritoriului, Ministerul Turismului din Israel a pus la dispoziție un formular oficial de înregistrare destinat turiștilor străini, în vederea facilitării comunicării și, acolo unde este posibil, a sprijinului pentru plecarea pe cale terestră.

Formular: Tourist Evacuation Form

https://govforms.gov.il/…/TouristEvacuationFromIsrael

Recomandări:

– Completați formularul dacă sunteți turist și zborul dumneavoastră a fost anulat.

– Mențineți legătura permanent cu misiunile diplomatice ale României.

– Urmăriți canalul oficial WhatsApp al MAE pentru informații actualizate.

– Acest formular reprezintă un demers administrativ al statului gazdă, complementar eforturilor diplomatice ale României pentru sprijinirea cetățenilor.

Instituția Prefectului – Județul Sălaj recomandă cetățenilor români aflați în regiune să manifeste prudență sporită, să respecte cu strictețe indicațiile autorităților locale și ale misiunilor diplomatice ale României, să își coordoneze deplasările exclusiv pe baza informațiilor oficiale și să acorde prioritate siguranței personale.

O informare corectă și o conduită responsabilă sunt esențiale în această perioadă pentru protejarea vieții și integrității fiecăruia!

