Pod din Șimleu Silvaniei, dat în folosință

Autoritățile orașului Șimleu Silvaniei au anunțat astăzi darea în folosință a podului rutier situat pe strada 22 Decembrie 1989. Lucrările s-au finalizat aseară, iar podul este funcțional.

„Am finalizat lucrările și de astăzi am dat în folosință podul rutier. Ieri seara s-a terminat de turnat mixtura asfaltică și fibra de sticlă. Materialul care e depus pe suprafață are rolul de a conserva cât mai bine lucrarea. Restricțiile generate de valul pandemiei au blocat lucrările pe final de an, iar mai apoi, din pricina vremii și a scumpirilor, termenul s-a decalat din nou. E foarte important însă că s-a reușit acum și putem deschide arterele de circulație, mai ales că suntem într-un mare șantier fiindcă se lucrează în toate zonele orașului. Săptămâna viitoare se va aplica marcajul rutier și totul intră în normal. Valoarea totală a investiției este de 1,6 milioane de lei”, a declarat primarul orașului Șimleu Silvaniei, Cristian Lazăr.