Percheziții în Zalău. Anchetatorii au destructurat o rețea de șantajiști

Polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Zalău au pus azi în aplicare șase mandate de percheziție domiciliară, cinci în municipiul Zalău şi unul în localitatea Căşeiu, județul Cluj, în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de şantaj. Din cercetări a reieșit că, în cursul lunii septembrie 2024, o tânără de 19 ani ar fi intrat în posesia unor informații cu caracter compromițător care îl vizau pe un bărbat din municipiul Zalău. Ulterior, pe o perioadă de aproximativ un an, tânăra respectivă, împreună cu alte trei femei, cu vârste de 20, 22 și 32 de ani, precum și cu doi tineri, de 19 și 34 de ani, l-ar fi șantajat pe bărbat, determinându-l să le remită, la diferite intervale de timp, sume de bani, amenințându-l că, în caz contrar, vor face publice respectivele informații. În această perioadă, persoanele în cauză ar fi obținut sume de bani care, cumulate, ar fi cauzat bărbatului un prejudiciu total de aproximativ 56.000 de lei. În urma celor 6 percheziții domiciliare efectuate, au fost descoperite şi ridicate, în vederea continuării cercetărilor, 8 telefoane mobile, mai multe cartele SIM, precum şi alte înscrisuri utile cauzei. De asemenea, au fost puse în aplicare cinci mandate de aducere.

În urma administrării probatoriului, polițiștii au dispus reținerea, pentru 24 de ore, față de cinci persoane, respectiv trei femei, de 20, 22 şi 32 de ani şi față de doi bărbați, de 19 şi 34 de ani, toți din municipiul Zalău. Cei cinci vor fi prezentați unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Zalău, în vederea dispunerii măsurilor legale care se impun. Activitățile au beneficiat de sprijinul polițiștilor Biroului de Ordine Publică din cadrul Poliției Municipiului Zalău, al celor din cadrul Serviciului Criminalistic Sălaj, al luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Sălaj, precum şi al jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Sălaj. Polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Zalău continuă cercetările, sub supravegherea unității de parchet competente, în vederea documentării întregii activități infracționale a celor în cauză. Pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.