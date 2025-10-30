În Zalău, o nouă campanie de colectare gratuită a deșeurilor electrice

Vești bune pentru zălăuanii care vor să scape de televizoare și monitoare vechi. În perioada 1-28 noiembrie, la nivelul municipiului Zalău, RLG by Reconomy, în parteneriat cu municipalitatea, desfășoară o campanie gratuită de colectare a deșeurilor electrice. Scopul campaniei este gestionarea eco-rațională a acestor deșeuri, respectiv colectarea separată, tratarea, reciclarea, valorificarea și eliminarea lor, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Punctul de colectare este situat pe strada Fabricii nr. 30B, iar deșeurile voluminoase vor fi ridicate de la domiciliu. Detalii suplimentare pot fi obținute la numerele de telefon: 0756 030 602 sau la 0753 044 316.

