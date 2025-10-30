„Împreună la muzeu!”, o experiență specială pentru un grup de copii din Cehu Silvaniei

Muzeul Județean de Istorie și Artă din Zalău continuă proiectul educațional „Împreună la muzeu!”, derulat alături de beneficiarii Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj.

De această dată, oaspeții muzeului au fost copiii de la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă din Cehu Silvaniei, care au avut parte de o incursiune în timp.

Cei mici au descoperit orașul antic Porolissum prin intermediul unei prezentări virtuale, iar mai apoi au învățat să descifreze codul lui Cezar în cadrul unui atelier interactiv dedicat misterelor lumii romane.

Seria activităților a continuat cu o experiență specială la Planetariul de la Cinema Scala, unde copiii au devenit, pentru un moment, exploratori ai constelațiilor, au privit și descoperit stele și lumi noi.

Autoritățile locale din municipiul Zalău au oferit sprijinul necesar pentru vizitarea gratuită a planetariului.