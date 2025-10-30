În Sălaj, patronii a zeci de firme cu datorii la stat, în vizorul fiscului

De ani buni, în peisajul economic există un fenomen despre care se poate discuta mult și bine, cel al firmelor încărcate cu datorii, iar apoi abandonate. Unii patroni își îndatorează firmele, iar apoi le abandonează și își mută activitatea pe alte firme, cu alți acționari, dar pe care tot ei le controlează. Numai că autoritățile fiscale s-au mobilizat, iar una dintre măsurile puse în aplicare pentru recuperarea datoriilor acumulate de astfel de firme la stat este atragerea răspunderii solidare. Conform datelor prezentate în ședința Colegiului Prefectural din această săptămână, în primele nouă luni din acest an, în județul nostru, Administrația Județeană a Finanțelor Publice a instrumentat 63 de cazuri de atragere a răspunderii solidare, pentru suma de 4,8 milioane de lei. Tot în primele nouă luni din acest an au fost întocmite 10 sesizări penale către organele abilitate de lege, pentru recuperarea sumei de 1,8 milioane de lei.

Share Whatsapp Email