Aproape 100 de kilometri din Autostrada A3 ar putea fi deschiși traficului în 2026

Anul ce urmează ar putea fi unul al inaugurărilor pe drumurile de mare viteză din România, iar dacă promisiunile oficialilor vor fi îndeplinite, în 2026 ar putea fi inaugurați aproape 100 de kilometri de șosea de mare viteză pe Autostrada Transilvania.

De la loturile sălăjene aproape finalizate, la sectoarele din județul vecin Bihor, printre care și celebrul viaduct de 1,8 kilometri de la Suplacu de Barcău, dar și cele două viaducte de 3,2 kilometri din județul Cluj, aproape de granița cu Sălajul, sunt câteva dintre porțiunile autostrăzii care ar trebui să fie gata cel târziu la finalul anului viitor. Potrivit unei analize Economedia.ro, două viaducte de mari dimensiuni se află în execuție la granița cu Sălajul, cu lungimi de 1,2 și 2 kilometri. Aflate în șantier de aproximativ jumătate de an, lucrările au ajuns la un progres de aproape 50%, iar majoritatea picioarelor podurilor sunt deja realizate, fiind montate până acum aproximativ 80 de grinzi de beton.

Primul dintre cele două viaducte va fi unul spectaculos, partea centrală, peste cimitirul din Nădășelu, urmând să fie construită prin soluția tehnică în consolă, balanced cantilever, a anunțat săptămâna aceasta, într-o vizită pe șantier, secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, sălăjeanul Horațiu Cosma.

Odată ce constructorul turc Ozaltin va finaliza lucrările la viaducte, 42 de kilometri din drumul de mare viteză vor fi deschiși complet circulației, pe sectorul cuprins între localitatea clujeană Nădășelu și Poarta Sălajului. Și pe loturile bihorene lucrările avansează în direcția bună, iar, în total, anul 2026 ar putea aduce finalizarea a aproximativ 97 de kilometri din Autostrada Transilvania.