Consilier local din Sâg, acuzat de fals în declarațiile de avere

Într-un comunicat primit de la Agenția Națională de Integritate (ANI) se arată că inspectorii de integritate au constatat abateri de la regimul juridic al incompatibilităților și conflictelor de interese și au sesizat organele de urmărire penală, printre care și un ales din județul Sălaj, comuna Sâg.

Este vorba despre Brândușan Florin, consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Sâg. ANI a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Șimleu Silvaniei pentru posibila săvârșire a infracțiunii de fals în declarații, întrucât:

nu a menționat mai multe terenuri în suprafață totală de 153.643 mp, în declarațiile de avere depuse la datele de 05.06.2023 și 10.06.2022.

nu a menționat calitatea de administrator deținută în cadrul unei societăți comerciale, în cuprinsul declarațiilor de interese depuse la datele de 10.06.2022 și 31.05.2023.

Prevederile legale care au fost încălcate: art. 326 din Codul Penal.

M. S.