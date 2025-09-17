Cultură’n Șură, de 13 ani în Sălaj

Mai bine de 1000 de spectatori din mediul rural au participat anul acesta la reprezentațiile susținute de Asociația Cultură’n Șură în 9 sate din județul Sălaj, iar 136 de copii cu vârste cuprinse între 5 și 16 ani au participat la atelierele de teatru susținute de actori profesioniști.

17 iunie 2025 a dat startul unui adevărat maraton teatral intitulat Artă în vatra satelor, inițiat de Asociația Cultură’n Șură, alături de care au venit parteneri din mediul public si privat: Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, Asociația Arhaic, primării, parohii, școli generale și asociații locale. Prin parteneriatul cu Asociația Arhaic, care din anul 2019 coordonează programul civic național de salvgardare a patrimoniului construit Ambulanța pentru Monumente în județul Sălaj, reprezentațiile din 6 comunități vizate au avut loc în curtea monumentelor de patrimoniu pe care partenerul le-a reabilitat sau pe care le va reabilita în 2025.

Harta teatrală a județului Sălaj din acest an este complexă și pitorească. Au fost susținute 9 reprezentații ale spectacolelor „Experimentul” și „Schimbăm perdelele” în regia lui Victor Olăhuț la: Conacul Bethlen din comuna Dragu, curțile bisericilor de lemn din Păușa, Doba, Noțig și Inău, Muzeul Gheorghe Florean din Cuciulat precum și în curțile sătenilor din Marca, Brusturi și Sălățig.

„Mulțumim pentru o seara minunată cu râsete și voie bună”, transmite organizatorilor un spectator din comuna Marca. Așezați pe baloți de paie, în fața unei scene de scânduri ridicată de voluntarii Ambulanței pentru Monumente, spectatorii au participat seară de seară la un spectacol de teatru în aer liber.

Pentru publicul matur din mediul rural, vara teatrală s-a încheiat în data de 10 august, în curtea muzeului Gheorghe Florean din Cuciulat, unde a avut loc ultima reprezentație a spectacolului „Experimentul” din acest turneu. Publicul tânăr, însă, va mai avea parte de teatru și voie bună chiar în incinta școlilor în care studiază, pentru că în 22 și 23 septembrie, echipa spectacolului „Zmeul zmeilor” va fi prezentă în școlile din comunele Valcău de Jos, Bănișor și Someș-Odorhei.

„Zmeul zmeilor” este o fabulă muzicală antrenantă despre zmei, feți-frumoși și Ilene Cosânzene. Vor interpreta actorii Daniela Purcărea, Irina Artenii, Răzvan Omotă și Florentina Năstase. Participarea la evenimente este gratuită.

În cadrul turneului Artă în vatra satelor au urcat pe scenele rustice actori recunoscuți pentru rolurile lor în teatru și film: Marin Grigore, actor la Teatrul Mic, rolul principal în filmul RMN în regia lui Cristian Mungiu, cu dese apariții în serialul Las Fierbinți, Mihai Smarandache, de la Teatrul Odeon, recunoscut și pentru rolul său negativ din serialul Dragoste cu parfum de lavandă, Florentina Năstase, actriță a Teatrului Toma Caragiu, dublu nominalizată pentru rolurile sale la gala premiilor Gopo și UNITER, Iulian Gliță, artist independent. Atelierele de teatru pentru copii au fost susținute de actorii Teatrului Municipal Baia Mare, Mircea Gligor, Alin Albu și Alex Macavei.

Regizorul Victor Olăhuț, inițiatorul proiectului „Cultură’n Șură” este originar din județul Sălaj și a regizat până în prezent 26 de spectacole în teatre din țară și din străinătate, la care se adaugă spectacole de teatru radiofonic și filme de scurt-metraj. Calitățile sale artistice au fost recunoscute de critica de specialitate prin acordarea de premii sau nominalizări, dintre care Premiul Special al Juriului pentru „Realități Absurde” la Festivalul Underground Arad, 2025; „Cel mai bun spectacol” pentru „Șantier” la Festivalul Internațional de Teatru Atelier, 2024; Nominalizare la premiile UNITER, categoria „Cel mai bun spectacol de teatru radiofonic” pentru spectacolul „Văzduh”, 2023.

Aceste evenimente nu ar putea fi posibile fără susținerea Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj. Managerul Daniel Săuca, poet și publicist, a conștientizat impactul pe care teatrul îl poate avea în comunitățile sătești încă de la prima ediție a proiectului. Colaborarea dintre Cultură’n Șură și Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj a ajuns cu succes la cel de al 13-lea an. Teatrul nu este doar o formă de divertisment, ci și un instrument non-formal de educație, coeziune socială și dezvoltare comunitară.

Pentru mai multe informații despre proiect se pot accesa paginile: www.culturansura.ro și www.facebook.com/culturansura.

Parteneri: Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, Asociația Arhaic, Primăriile și Școlile Gimnaziale din comunele Bănișor, Someș-Odorhei și Valcău de Jos

M. S.