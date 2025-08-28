Accident grav la Zimbor

Un accident rutier grav s-a produs azi, în jurul orei 11, în localitatea Zimbor. Conducătorul unui autoturism, un bărbat de 37 de ani, din comuna Crișeni, în timp ce mergea spre Cluj-Napoca, s-ar fi angajat în efectuarea unei depășiri, moment în care, un autoturism condus de un tânăr de 19 ani, din comuna Sânmihaiu Almașului, care se deplasa pe aceeași direcție, ar fi efectuat un viraj la stânga. În încercarea de a evita coliziunea, bărbatul de 37 de ani a intrat într-un gard de beton. În urma evenimentului, bărbatul de 37 de ani, dar și o femeie de 37 de ani și un minor de 9 ani, pasageri în autoturism, au fost transportați la spital.

Cei doi conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii Serviciului Rutier Sălaj, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

