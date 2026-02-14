Azi, la Șamșud se desfășoară SlanăFest

Azi, la Șamșud se desfășoară o nouă ediție a evenimentului SlanăFest, pe aleea Pivnițelor. Evenimentul va cuprinde un concurs în care vor fi înscrise cele mai bune sortimente locale de slănină. Un juriu alcătuit din invitați speciali pasionați de gastronomie va stabili care este cea mai bună slănină, producătorul urmând să fie premiat. Nu este doar un simplu eveniment, ci o sărbătoare locală, un moment în care este implicată întreaga comunitate.

Share Whatsapp Email