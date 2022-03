Viața, văzută de profesorul Mirel Matyas prin fotografie

Zeci de oameni de oameni de cultură, profesori, reprezentanți ai unor instituții publice din domeniul cultural, jurnaliști, dar și iubitori de frumos au participat miercuri seara la vernisajul expoziției „Viața este Viață”, un eseu fotografic inițiat și realizat de profesorul de matematică Mirel Matyas, un sălăjean care s-a îndrăgostit și de fotografie.

Vernisajul a avut loc în foaierul Casei Municipale de Cultură Zalău și a avut scop caritabil, în schimbul albumelor, participanții având posibilitatea de a dona pentru Asociația „Prader Willi” România, asociație coordonată de sălăjeanca Dorica Dan. Evenimentul a cuprins și două momente muzicale susținute de Ștefan Bogdan, elev în clasa a X-a la Liceul de Artă „Ioan Sima” din Zalău, profesor-coordonator Cristian Niculaș.

În deschiderea expoziției, managerul Casei Municipale de Cultură Zalău, Rodica Pop-Seling, a apreciat inițiativa profesorului Mirel Matyas ca fiind „o încântare și ne bucurăm că a ales să găzduim noi aceste frumoase fotografii. Ne dorim să păstrăm în permanență această expoziție, sunt lucrări deosebit de frumoase. Ceea ce a realizat domnul profesor Mirel Matyas este cu adevărat un act artistic, iar noi ne bucurăm de rodul muncii domniei sale, de talentul dânsului, prin expoziția pe care o găzduim în foaierul Casei Municipale de Cultură Zalău. Îi mulțumim și îi dorim mult succes în activitatea didactică, dar și în cea artistică.”

„Viața este un cumul de emoții împletite din Lumină și Cuvânt”

Autorul fotografiilor, profesorul Mirel Matyas, a explicat că povestea acestor fotografii este strâns legată de un eveniment fotografic la care a participat. „Pornind de la tema examenului de absolvire a cursului cu specializarea fotograf (august 2019), am dezvoltat acest proiect fotografic încercând să dau câteva definiții ale Vieții. Viața este, din punctul meu de vedere, mai mult decât intervalul dintre două singularități pe care le numim naștere și moarte. Viața este un cumul de emoții împletite din Lumină și Cuvânt. Dezvoltând proiectul inițial ce a constat în zece definiții fotografice, trecând prin expoziția de la începutul acestui an, când, la Casa Corpului Didactic Sălaj am expus 20 de fotografii, iată că acum, am bucuria și onoarea de a aduce în atenția celor interesați, 35 de <definiții fotografice>. Vă mulțumesc tuturor celor care ați ținut să fiți alături de mine la acest vernisaj! M-ați copleșit cu atenția acordată și m-ați făcut să fiu mândru că vă cunosc. Mă bucur că v-am putut oferi, sper, momente frumoase, dar și albume fotografice și cărți poștale ilustrate cu definiții fotografice ale Vieții”, este o parte din mesajul autorului fotografiilor cuprinse în expoziție și în albumul disponibil publicului.

Adela Lia Rusu, curatorul expoziției

Artist al Federației Internaționale de Artă Fotografică cu titlul de Excelență în Rang de Platină și vicepreședintele Varadinum Foto Club Oradea, Adela Lia Rusu este curatorul expoziției. Adela Lia Rusu nu putut fi prezentă la vernisaj, dar mesajul său este unul cât se poate de clar: „Ce este viața? O poveste filozofică, reală, pe care trebuie să o trăim la intensitatea la care să ne facă să simțim un cumul de sentimente și senzații menite să ne întregească sufletul și menirea pe acest pământ! Totul în jurul nostru are un înțeles și un rost, din fiecare lucru mărunt învățăm și ne dezvoltăm cunoașterea pe care încercăm să o transmitem mai departe. Această colecție de povești vizuale reduse la esență sunt ca niște sfaturi, care îmbină sobrietatea și exactitatea matematicii cu filozofia și arta de a da înțeles vieții, așa cum este și Mirel Matyas, un artist fotograf, filozof și exact, un eseist care exploatează cu succes compoziția, cromatica, definiția și mesajul în propria viziune pentru a întregi povestea vieții!”

Simplitate, culori, Lumină

Expoziția aduce în fața publicului nu doar niște simple fotografii, expoziția propune definiții ale vieții, propune simplitate, bucuria lucrurilor mărunte, fericirea de lângă noi, dar pe care nu o vedem întotdeauna, frumusețea vieții, elemente care ne însoțesc de la naștere și până la moarte, poate chiar și dincolo de trecerea finală. Expoziția poate fi admirată în următoarea perioadă la Casa Municipală de Cultură Zalău. Partener al evenimentului a fost Primăria Zalău prin Casa Municipală de Cultură Zalău, iar expoziția este posibilă cu sprijinul Centrului de Cultură și Artă Sălaj. Partenerii media ai evenimentului sunt Magazin Sălăjean și televiziunea ZTV.

Adrian Lungu