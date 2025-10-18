Sălăjenii pot avea acces gratuit la sute de cărți electronice

Biblioteca Județeană Sălaj oferă acces gratuit la peste 300 de cărți electronice prin platforma Cloud Library. Investiția, în valoare de 10.000 de euro, a fost posibilă cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Sălaj. Noua facilitate digitală permite tuturor celor care dețin un permis valid de bibliotecă să împrumute și să citească volume în format electronic, de pe orice dispozitiv personal cu acces la Internet – telefon, tabletă, laptop sau e-reader – indiferent de locul în care se află: acasă, în vacanță sau în deplasare. „Este o inițiativă care ne aduce mai aproape de utilizatorii noștri, oriunde s-ar afla. Lectura trebuie să fie accesibilă, ușoară și adaptată ritmului vieții moderne. Cloud Library înseamnă tocmai asta: bibliotecă fără pereți. Mulțumim Consiliului Județean Sălaj pentru sprijinul financiar, dar și partenerilor de la Softlink Central Europe, cei care ne-au pus la dispoziție platforma și i-au instruit pe colegii bibliotecari în utilizarea ei”, a declarat Mariana Marian, managerul Bibliotecii Județene Sălaj. CloudLibrary oferă o interfață intuitivă și o experiență de lectură optimizată pentru toate tipurile de dispozitive, cu posibilitatea de sincronizare automată între ele.

Accesarea platformei pe calculator

Împrumutul documentelor electronice se face pe baza unui permis de utilizator valid la Biblioteca Județeană Sălaj, iar accesul se poate realiza din site-ul bibliotecii https://bjs.ro/, accesând platforma digitală CloudLibrary https://ebook.yourcloudlibrary.com/library/bibliotecajs/featured. Logarea se face la secțiunea Conectare, folosind ID-ul de utilizator înscris pe permisul de acces (SJ/……). Iar de aici până la rezervare sau împrumut, nu mai e decât un pas. Publicațiile disponibile în cadrul platformei CloudLibrary sunt împărțite pe categorii de vârstă și pe domenii, iar pentru a vedea toate cărțile achiziționate de bibliotecă folosiți comanda RĂSFOIȚI. Fiecare carte are o descriere pe care o deschideți selectând coperta cărții. Din această fereastră puteți împrumuta cartea cu ajutorul butonului: ÎMPRUMUTARE, iar cartea poate fi citită online, utilizând butonul Citire sau poate fi descărcată pe calculator utilizând link-ul ”Descărcați pentru citire offline”. Pe un permis se pot împrumuta maxim trei titluri, pe o perioadă de 14 zile, la fel ca în cazul carților în format fizic. Când termenul expiră, cartea devină automat disponibilă pentru alți utilizatori.

Accesarea platformei pe telefonul mobil

Împrumutul documentelor electronice se face pe baza unui permis de utilizator valid la Biblioteca Județeană Sălaj. Pentru a putea împrumuta cărți electronice cu ajutorul telefonului, trebuie să instalați din App Store sau Magazin Play aplicația CloudLibrary. Deschideți aplicația, și selectați limba română. Urmează fereastra unde veți completa țara, regiunea și biblioteca. Acceptați termenii și condițiile, iar apoi introduceți ID-ul de pe permis (SJ/……). Accesați butonul Căutare, apoi butonul Toate, pentru a vizualiza toate cărțile achiziționate de bibliotecă și care sunt disponibile în acel moment. Aveți posibilitatea să derulați lista pentru a găsi cartea dorită, sau puteți utiliza caseta din partea de sus a ecranului și să faceți o căutare avansată (în cazul în care știți autorul, titlul cărții etc.). Pentru a împrumuta cartea, trebuie selectată coperta cărții și accesați butonul Împrumutare. Pot fi împrumutate trei titluri pentru o perioadă de 14 zile, iar împrumutul expiră automat la încheierea perioadei stabilite. Documentul devine din nou disponibil pentru alți utilizatori. Cărțile împrumutate pot fi vizualizate accesând butonul Cărțile mele. Prin acest nou serviciu, Biblioteca Județeană Sălaj reconfirmă angajamentul său față de inovație, accesibilitate și încurajarea lecturii în rândul comunității.