Azi și mâine, locuitorii din Marca pot beneficia gratuit de servicii medicale

O importantă acțiune umanitară va avea loc azi și mâine în comuna Marca. Voluntarii de la Caravana cu Medici și Salvați Copiii Romania, în parteneriat cu specialiști în domeniul sănătății și lectori universitari din cadrul Facultății de Medicină și Farmacie, Oradea, cât și din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Bihor, Spitalului Județean de Urgență Zalău, dar și medici ginecologi din cadrul Spitalului Pelican Oradea, Medicover Hospitals Romania – Oradea, Medena Centru Medical, vor fi prezenți timp de două zile în comuna Marca pentru a oferi evaluări și recomandări medicale gratuite tuturor locuitorilor. Activitatea medicală se va desfășura la căminul cultural din Marca.

