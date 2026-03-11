Primăria Șimleu Silvaniei aplică noi reduceri la taxe și impozite locale

Autoritățile locale de la Șimleu Silvaniei anunță locuitorii despre aplicarea reducerilor la impozitele și taxele locale, implementate la nivelul orașului începând cu data de 9 martie a acestui an, în urma Ordonanței nr. 9/2026.

Modificările vin atât în întâmpinarea persoanelor cu handicap, cât și a proprietarilor de clădiri mai vechi de 50 de ani, potrivit comunicatului transmis de Primăria orașului Șimleu Silvaniei.

Reducerea impozitului la clădiri în funcție de vechimea acestora, astfel:

25% pentru clădiri cu vechime peste 100 de ani;

15% pentru clădiri cu vechime între 50 și 100 de ani.

Aceste reduceri au fost operate deja conform datelor existente în evidențele fiscale locale. În cazul persoanelor cu handicap grav sau accentuat ori al reprezentanților legali ai acestora, reducerile aplicate sunt:

50% pentru persoanele cu handicap grav sau reprezentanții legali ai acestora;

25% pentru persoanele cu handicap accentuat sau reprezentanții legali ai acestora.

Reducerile se aplică pentru clădirile și terenul de la adresa de domiciliu, aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat, respectiv a reprezentanților legali ai acestora, precum și pentru un autoturism cu capacitatea mai mică de 2000 cm³, aflat în proprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat sau a reprezentanților legali ai acestora.

Pentru a beneficia de reduceri, persoanele cu handicap grav sau accentuat, respectiv reprezentanții legali ai acestora, vor depune o cerere însoțită de acte care să ateste gradul de handicap, proprietatea și domiciliul (copie CI, extras CF, certificat de încadrare în grad de handicap).

Cererea, ce conține și lista actelor necesare, poate fi preluată de la Compartimentul Impuneri, Încasări, Control Persoane Fizice sau de pe site-ul Primăriei orașului Șimleu Silvaniei.

Depunerea cererii completate și a documentelor se poate realiza la Registratura Primăriei Orașului Șimleu Silvaniei sau prin e-mail.

Șimleuanii care se încadrează în situațiile de mai sus și au efectuat plata impozitelor până la această dată vor putea solicita ca sumele achitate în plus să fie compensate cu alte obligații fiscale restante sau cu obligații fiscale cu termene de plată viitoare.

De asemenea, în cazul în care nu figurează cu obligații restante și nu doresc compensarea cu obligații viitoare, contribuabilii pot solicita restituirea acestor sume, în baza unei cereri depuse la Primăria Orașului Șimleu Silvaniei.