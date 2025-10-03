Sălajul acum o sută de ani (XXX)

* Episcopul de Gherla, Iuliu Hossu, vizitează parohiile Poptelec, Cuceu, Firminiș, Ciocmani și Hășmaș.

* Un întreg cârd de gâște a dispărut de lângă Depoul CFR din Șimleu. Poliția face apel prin ziare la cei care au văzut ceva.

* În cimitirul din Zalău se fură coroane, flori sau ghivece. Și azi e cam la fel.

* Árpád Balázs, compozitor, textier, regele neîncoronat al cântecului maghiar, ce a locuit o perioadă la Zălau, a fost ales membru al Societății „Sándor Petőfi” din Budapesta.

* Zălaul are un autobus care merge de șase ori pe zi la/de la gară. Prețul biletului de 15 lei aduce mari nemulțumiri.

* Trei autobuse marca Ford sunt primite la Zălau pentru înființarea rutei Zălau – Carei și retur.

* Grigore Capotă organizează la Zălau o manifestare omagială intitulată „Câmpia Libertății”. Cu această ocazie, o poiană de la poalele Meseșului este denumită „Poiana Libertății”.

* Conform revistei „Școala noastră”, în județ au fost identificați 24.625 de elevi români, 5.300 maghiari, 1.535 evrei, 218 germani și 60 de ruși.

* Alertă sanitară în județ. Dizenterie la Inău, febră tifoidă la Cuceu și Stâna, scarlatină la Cehu Silvaniei și Nadiș, gripă spaniolă la Moiad și Șărmășag.

* La Boian și Plesca se înființează școli. Guvernul trimite suma de 172.000 de lei.

* Învățătorii Elisabeta Bancoș din Cehu Silvaniei, Elena Petreanu din Zălau, Szentkiraly Margareta din Borla, Știrbu Ion din Buciumi, Crăciun Constantin din Cuceu, Ghinea Valentin din Brusturi și Răcar Ioan din Derșida sunt suspendați din învățământ, deoarece nu aveau toate actele necesare la dosarul de angajare.

Daniel Mureșan