Un violator a fost capturat și băgat la zdup

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sălaj au identificat în data de 2 octombrie un bărbat de 67 de ani, din comuna Halmășd, pe numele căruia exista un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea. Acesta a fost condamnat de către magistrații din cadrul Judecătoriei Șimleu Silvaniei la o pedeapsă privativă de libertate pentru o perioadă de 10 ani și 8 luni, pentru săvârșirea infracțiunilor de viol în formă continuată și agresiune sexuală în formă continuată.

Bărbatul a fost predat polițiștilor din cadrul Centrului de Reținere și Arestare Preventivă în vederea încarcerării în Penitenciarul Satu Mare pentru executarea pedepsei.

M. S.