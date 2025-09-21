Ziua Recoltei, o sărbătoare cu parfum de toamnă

Cotidianul Magazin Sălăjean a organizat sâmbătă, 20 septembrie, în fața clădirii Transilvania din Zalău, a II-a ediție a evenimentului „Ziua Recoltei”. A fost un eveniment plin de culoare și arome specifice toamnei, totul într-un cadru de poveste.

Tot cu această ocazie au avut loc Festivalul Vinului și Festivalul Pălincii, invitatul special al evenimentului fiind renumitul arheolog culinar sălăjean Mircea Groza. Încă de la primele ore ale dimineții, mesele producătorilor s-au umplut cu legume, fructe, produse lactate, produse apicole și cu multe alte bunătăți. Au fost prezenți și producători locali de pălincă și vin în diferite sortimente, fiecare produs cu propria poveste.

Nu au lispit nici producătorii de carne și preparate din carne, dar nici prezentările de utilaje agricole.

Au avut loc degustări, prezentări de produse și momente artistice alături de tineri artiști de la Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj și Palatul Copiilor din Zalău, atmosfera muzicală fiind asigurată de zălăuanul Daniel Crăete. Evenimentul a început dimineața și s-a încheiat după-amiază.

Partenerii evenimentului au fost Primăria Municipiului Zalău, Consiliul Județean Sălaj, Asociația de Dezvoltare „Țara Silvaniei” și Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj.

A fost o sărbătoare a toamnei, iar arheologul culinar Mircea Groza a fost sarea și piperul sărbătorii.

Sălăjeanul a apreciat că inițiativa organizării unui astfel de eveniment este lăudabilă. A fost un mic târg care și-a propus să aducă în același loc zălăuani dornici să descopere produse simple, locale, poveștile din spatele lor, producători zonali, să petreacă momente frumoase într-o zi însorită de toamnă și nu oriunde, ci în centrul Zalăului, într-un loc cu un parfum aparte.