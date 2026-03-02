Sălajul acum o sută de ani (XLV)

* Tradiționalul carnaval din actuala sală „Transilvania” continuă și în acest an cu succes. Biletele s-au epuizat rapid.

* Moare episcopul reformat Karoly Nagy. La ora 15 din ziua înmormântării, au bătut clopotele tuturor bisericilor reformate din Transilvania.

* La Zălau se înființează o Comisie specială pentru stabilirea impozitelor pentru avocați, notari, ingineri etc. Șeful comisiei este Janos Bratis.

* Se stinge din viață Albert Kovacs, preotul reformat din Nușfalău, figură proeminentă a creștinismului din Sălaj.

* Tentativă de jaf la Cooperativa „Albina” din Zălau. Lajos Ardai, cu o scară în spate, este reperat de directorul magazinului, Traian Bădescu. Urmează o luptă între cei doi, în care, deși avea un revolver la el, Bădescu este rănit. Totuși, trage două gloanțe, ce nu nimeresc ținta. La scurt timp, hoțul e prin de polițiști.

* Se renovează școala din Bocșa. Mai mult, se construiește o aripă nouă.

* Evaziune fiscală la școala din Fetindia. Revizorul școlar cere o anchetă amănunțită.

* Învățătorul Ernest Dimofte din Țigani (Crișeni) absentează des de la serviciu. I se reține salariul pentru o lună.

* În cadrul programelor de cercetășie din județ, elevii vizionează piesele de teatru „Țiganul la vânătoare”, „Țiganul la târgul de vite” și „Țiganul în căruță”, toate scrise de învățătorul Ioan Suciu. Halal educație despre toleranță etnică…

* Gheorghe Costescu, Ioan Ghiață, Dumitru Sachelescu, Gheorghe Stoinescu și Jean Teodoru sunt numiți inspectori școlari în Sălaj.

* Școlile din Bobota și Sâg rămân fără încălzire. Inspectorii școlari spun că primăriile sunt nepăsătoare.

* Mai mult de 30 de învățători maghiari din județ nu promovează evaluarea la limba română. Încep procedurile de suspendare.

Daniel Mureșan