Amenzi de peste 100.000 de lei, aplicate într-o singură zi la Crasna

O amplă acțiune, cu efective mărite de polițiști, a avut loc la Crasna în data de 27 februarie. Oamenii legii au acționat pentru prevenirea și descurajarea faptelor de natură penală și contravențională, asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică, prevenirea și combaterea faptelor comise cu violență, dar și pentru reducerea riscului rutier.

Legitimări și controale în trafic

Cu această ocazie au fost legitimate 173 de persoane, iar 138 de autovehicule au fost oprite pentru controale. Totodată, autoritățile au efectuat verificări în șapte unități comerciale și au controlat nouă deținători de animale.

Amenzi uriașe

În urma acțiunii, au fost puse în executare șapte mandate de aducere față de persoane bănuite de comiterea unor infracțiuni, iar alte 15 persoane au fost conduse la sediul poliției pentru clarificarea unor situații. Ca urmare a neregulilor constatate, au fost aplicate 72 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 106.712,8 lei. Dintre acestea, 49 de sancțiuni au fost aplicate pentru încălcarea normelor rutiere, fiind reținute două permise de conducere și retrase două certificate de înmatriculare. De asemenea, polițiștii au aplicat patru sancțiuni pentru nerespectarea normelor de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.

Sancțiuni pentru cei neglijenți cu animalele

În urma verificărilor efectuate de polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor, au fost aplicate nouă sancțiuni, în valoare totală de 10.000 de lei, pentru nerespectarea normelor privind deținerea animalelor, inclusiv a câinilor periculoși sau fără stăpân.

În urma controalelor efectuate la operatorii economici, au fost aplicate trei sancțiuni, în valoare de 4.500 de lei, pentru încălcarea normelor sanitare veterinare și a celor privind siguranța alimentelor.

Zeci de metri cubi de lemn confiscați

Polițiștii Serviciului de Ordine Publică au identificat și ridicat, în vederea confiscării, 47,7 m³ de material lemnos, în valoare de aproximativ 12.160 de lei.

Totodată, în urma activităților desfășurate de polițiștii Secției 6 Poliție Rurală Crasna, au fost identificate șase persoane bănuite de săvârșirea unor infracțiuni.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, Biroului pentru Protecția Animalelor, luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale, precum și al jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Sălaj. Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj precizează că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare.